ФДМУ 30 листопада повторно спробує продати Український банк реконструкції та розвитку

Фонд державного майна України (ФДМУ) закінчив прийом заявок на повторний конкурс з приватизації 99,99% акцій Українського банку реконструкції і розвитку, який відбудеться 30 листопада з початковою ціною об'єкта 82,8 млн грн, повідомила прес-служба фонду.

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"ФДМУ закінчив прийом заявок на участь в конкурсі з продажу Українського банку реконструкції і розвитку", - зазначила прес-служба.

При цьому у фонді, посилаючись на чинне законодавство, не повідомили інформацію про інвесторів, їх кількість та їх пропозиції щодо умов аукціону.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна планував 30 листопада провести повторний аукціон з приватизації Українського банку реконструкції і розвитку з початковою ціною 82,8 млн грн, що на 29,8% нижче номінальної вартості пакета акцій.

При цьому попередній аукціон з продажу акцій банку з початковою ціною 118,9 млн грн 22 квітня 2016 року не відбувся через відсутність покупців.

Голова фонду Ігор Білоус зазначав, що купівлею банку цікавляться інвестори з Великобританії, Китаю та Ірану.

Український банк реконструкції та розвитку створений рішенням Кабінету міністрів у травні 2003 року. Банк належить до невеликих банків за обсягом активів. Банк за підсумками 2015 року отримав 570 тис. грн чистого прибутку проти 18,332 млн грн чистого збитку роком раніше.