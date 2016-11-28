Узгоджена корпоратизація 5 підприємств "Укроборонпрому", зокрема "Антонова"

Державний концерн "Укроборонпром", що об'єднує головні підприємства оборонно-промислового комплексу країни, і Міністерство економічного розвитку і торгівлі погодили можливість корпоратизації 5 підприємств, що входять до складу концерну.

Як повідомила прес-служба концерну, згідно з наказом міністерства, "Укроборонпром" корпоратизує держпідприємство "Антонов", "Завод 410 ЦА", "Чугуївський авіаційний ремонтний завод", Держпідприємство авіації загального призначення та виробниче об'єднання "Карпати".

Читайте такожКабмін передав ДП "Антонов" до складу "Укроборонпрому"

Також в концерні додали, що зараз процедуру корпоратизації вже проходять два підприємства "Укроборонпрому": "2 ремонтний завод засобів зв'язку" та "Херсонський завод суднового обладнання та суднової арматури".

"Корпоратизація підприємств концерну дозволить створити прозорі структури управління, Наглядові ради, встановити єдині загальноприйняті правила, в тому числі, для міжнародних інвесторів", - додали в концерні.

Як повідомляв УНІАН, раніше гендиректор "Укроборонпрому" Роман Романов зазначав, що тільки половина підприємств "Укроборонпрому" отримали прибуток за підсумками 9 місяців поточного року. За його словами, концерн має намір ліквідувати шість збиткових підприємств. Крім того, Романів заявляв, що недофінансування державного концерну "Укроборонпром" за державним оборонним замовленням на 2016 рік складе близько 1 мільярда гривень, що призведе до скорочення виробництва та до можливого звільнення персоналу.