Голова "Укрзалізниці" Балчун став членом наглядової ради Львівського локомотиворемонтного заводу

Про це повідомляється в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з посиланням на рішення правління «Укрзалізниці», до якої входить завод.

Читайте такожГолова "Укрзалізниці" заявив про саботаж реформ на всіх рівнях компанії

Також до наглядової ради підприємства увійшли представники керівництва «Укрзалізниці»: начальник департаменту бухгалтерського, податкового обліку, звітності та методології Тамара Рябчун, виконуючий обов'язки директора з безпеки Микола Нємцов, начальник департаменту локомотивного господарства Євген Ткаченко та начальник відділу корпоративного управління Надія Нелюбина.

Зі складу наглядової ради заводу вийшли Володимир Бобрик, Андрій Рубіжанський, Олександр Бужор, Андрій Буковський, Віталій Жураківський, Оксана Маріна і Сергій Озеран.

Як повідомляв УНІАН, Львівський локомотиворемонтний завод у січні-вересні 2016 року одержав 32,68 млн грн чистого збитку проти 1,83 млн грн чистого прибутку за аналогічний період 2015 року.

ПрАТ "Львівський локомотиворемонтний завод" спеціалізується на ремонті електровозів постійного струму ВЛ8, ВЛ10, ВЛ11 і електровозів змінного струму ВЛ60, ВЛ80, а також на ремонті тягових двигунів, допоміжних електричних машин, колісних пар, виготовленні запасних частин для ремонту залізничного транспорту. 100% акцій Львівського локомотиворемонтного заводу належать ПАТ "Укрзалізниця".