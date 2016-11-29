Нацкомісія з цінних паперів перейшла на електронний документообіг для внутрішнього користування

17:45, 29 листопада 2016
Фондовий ринок
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У комісії додали, що в 2017 році регулятор перейде на формат електронної взаємодії з суб'єктами регулювання.

Ілюстрація REUTERS

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) перейшла на систему електронного документообігу для внутрішнього користування, що дозволить скоротити час під час обробки документів, повідомила прес-служба регулятора.

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«У НКЦПФР з цього тижня почала працювати система електронного документообігу», - зазначила прес-служба.

У комісії додали, що в 2017 році регулятор перейде на формат електронної взаємодії з суб'єктами регулювання.

«З часом перейдемо на надання в електронному форматі адміністративних послуг: ліцензування професійних учасників, надання звітності», - відзначили в НКЦПФР.

Як повідомляв УНІАН, Нацкомісія з цінних паперів вибрала за результатами конкурсних торгів українську компанію «Центр комп'ютерних технологій «ІнфоПлюс» постачальником послуг з впровадження системи електронного документообігу з ціною пропозиції 4,02 млн грн, що нижче за заплановану регулятором суму на 5,2%.

Під час проведення конкурсу комісія враховувала три параметри: вартість впровадження, обслуговування протягом трьох років і відповідність системи зазначеним замовником вимогам. При цьому вартість обслуговування переможцем конкурсу протягом трьох років системи електронного документообігу становила 1,04 млн грн.

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