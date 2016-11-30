"Український банк реконструкції та розвитку" продали китайській компанії майже за 83 мільйони

Фонд державного майна України (ФДМУ) продав на повторному аукціоні китайської компанії Bohai Commodity Exchange 99,99% акцій "Українського банку реконструкції та розвитку" за 82,8 мільйона гривень.

Про це на брифінгу повідомив голова фонду Ігор Білоус.

Голова фонду зазначив, що банк було продано за стартовою ціною, оскільки був лише один учасник аукціону.

Читайте такожІнвестори з Великобританії, Китаю та Ірану цікавляться продажем УБРР - Білоус

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна планував 30 листопада провести повторний аукціон з приватизації "Українського банку реконструкції і розвитку" з початковою ціною 82,8 мільйона гривень, що на 29,8% нижче номінальної вартості пакета акцій.

При цьому попередній аукціон з продажу акцій банку з початковою ціною 118,9 мільйона гривень 22 квітня 2016 року не відбувся через відсутність покупців.

"Український банк реконструкції та розвитку" створений рішенням Кабінету міністрів у травні 2003 року. Банк " відноситься до невеликих банків за обсягом активів. Банк за підсумками 2015 року отримав 570 тисяч гривень чистого прибутку проти 18,332 мільйона гривень чистого збитку роком раніше.