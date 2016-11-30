Американські індекси побили рекорди на новинах про нафтову угоду ОПЕК

Ціни на нафту підскочили більш ніж на 7 відсотків, оскільки ОПЕК вперше з 2008 року домовилася скоротити видобуток.

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Акції нафтових гігантів Exxon і Chevron зросли приблизно на 2 відсотки, показавши найкращу динаміку серед компонентів S&P і Dow.

Енергетичний індекс S&P 500 додав 4,2 відсотка, оскільки ціни на нафту готувалися показати найкращу сесію з лютого, повідомляє Рейтер.

Листопад повинен стати кращим для Уолл-стріт місяцем з березня завдяки ралі на ринках після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах в США.

Фінансовий індекс зріс на 1,3 відсотка, в той час як сім з 11 основних галузевих секторів S&P знизилися.

Під вечір індекс Dow Jones додав 0,4 відсотка до 19.204,94 пункту після досягнення історичного максимуму в 19.225,29, індекс S&P 500 зріс на 0,2 відсотка до 2.210,28 пункту. Раніше він досяг піку в 2.214,10 пункту. Індекс Nasdaq Composite зменшив 0,1 відсотка до 5.375,95 пункту.