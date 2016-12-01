Обсяг торгів цінними паперами на українських біржах скоротився майже на 22%

Загальний обсяг торгів цінними паперами на українських фондових біржах за січень-жовтень 2016 року знизився на 21,6% - до 189,2 мільярда гривень з 240,28 мільярда гривень за аналогічний період 2015 року, йдеться у звіті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Обсяг торгів державними облігаціями становив 166,9 мільярда гривень, або 88,2% від загальної суми контрактів, укладених на біржах у січні-жовтні цього року. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, обсяг торгів цими борговими інструментами скоротився на 22,5%.

Обсяг торгів акціями у звітному періоді склав 1,78 мільярда гривень, що майже в 3 рази менше, ніж роком раніше.

Сума контрактів по операціям з облігаціями підприємств за 10 місяців знизилася на 30% порівняно з січнем-жовтнем 2015 року – до 7 мільярдів гривень.

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За січень-жовтень комісія зареєструвала випуски цінних паперів на 74,05 мільярда гривень, що на 1,6% менше, ніж за аналогічний період 2015 року.

Обсяг зареєстрованих випусків акцій в січні-жовтні зріс на 4,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 54,26 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, загальний обсяг торгів цінними паперами на українських фондових біржах за 2015 рік знизився на 53,1% - до 290,8 мільярда гривень з 619,7 мільярда гривень у 2014 році.

За 2015 рік комісія зареєструвала випуски цінних паперів на 155,8 мільярда гривень, що на 24% менше, ніж у 2014 році.

Обсяг зареєстрованих випусків акцій минулого року знизився на 10,9% порівняно з 2014 роком – до 128,6 мільярда гривень.