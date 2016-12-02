Американський індекс Dow Jones встановив новий рекорд

Промисловий індекс Dow Jones зріс на 0,36% - до 19191,93 пункту, індекс високотехнологічних компаній NASDAQ знизився на 1,36%, до 5251,11 пункту, а індекс широкого ринку S&P 500 зменшився на 0,35%, до 2191,08 пункту, передає Прайм.

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Індекс ділової активності в промисловості США (ISM Manufacturing) у листопаді збільшився до 53,2% з жовтневих 51,9%, тоді як аналітики очікували зростання індикатора до 52,2%. Показник вище позначки 50% говорить про зростання ділової активності у виробничому секторі, нижче — про її спад.

Між тим, кількість первинних заявок на допомогу з безробіття в США за тиждень, що завершився 26 листопада, зросла на 17 тисяч з показника попереднього тижня і становила 268 тисяч. Експерти очікували зростання показника на дві тисячі в порівнянні з рівнем попереднього тижня — до 253 тисяч.

У п'ятницю будуть представлені дані по ринку праці країни за місяць, які вплинуть на рішення Федрезерву за процентною ставкою.