Кабмін затвердив план приватизації Криворізької ТЕЦ

Кабінет міністрів затвердив план приватизації Криворізької теплоелектроцентралі, який передбачає перетворення держпідприємства на акціонерне товариство і подальший продаж 99,53% акцій ТЕЦ на аукціоні. Про це йдеться в розпорядженні Кабміну від 30 листопада, опублікованому на сайті уряду.

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У тексті документа йдеться, що приватизація проходитиме шляхом розміщення акцій у кількості 1,493 млн штук (0,47% статутного капіталу) для пільгового продажу і 314,158 млн штук (99,53% статутного капіталу) для продажу на конкурсі з відкритістю пропозиції ціни за принципом аукціону. Статутний капітал підприємства після перетворення становитиме 315,65 млн грн.

Згідно з пояснювальною запискою до розпорядження, ухвалення документа дає можливість здійснити конкурентний і прозорий продаж цього об'єкта паливно-енергетичного комплексу, залучити приватні інвестиції в його розвиток та функціонування, забезпечити надходження коштів до держбюджету.

Довідка УНІАН. Криворізька ТЕЦ виробляє теплову енергію і забезпечує нею споживачів Жовтневого, Саксаганського, частково Довгинцівського та Інгулецького районів Кривого Рогу. Щороку Криворізька ТЕЦ виробляє понад 1,6 млн Ккал теплової енергії, використовуючи понад 220 млн куб. м газу, 75 млн кВт-год електроенергії і 4 млн куб. м води.