Стали відомі ще два претенденти на купівлю Одеського припортового заводу

Американський холдинг IBE Trade і компанія з Об'єднаних Арабських Еміратів Amjad Investments мають намір брати участь у повторному конкурсі з приватизації 99,6% акцій Одеського припортового заводу, який має відбутися 14 грудня з початковою ціною пакета акцій 5,16 млрд грн (близько 200 млн дол.).

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Про це йдеться в повідомленнях компаній, опублікованих у «Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 19 жовтня затвердив умови повторної приватизації Одеського припортового заводу зі стартовою ціною пакета акцій 5,16 млрд грн (близько 200 млн дол.), яка відбудеться 14 грудня цього року.

При цьому затверджена стартова ціна в 2,6 разу нижча за ціну, встановлену раніше Кабміном для приватизації заводу у липні, яка не відбулася через відсутність попиту з боку інвесторів.

Взяти участь у конкурсі з придбання ОПЗ виявили намір українська «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння» та кіпрська компанія Glenshee Holdings Ltd.

При цьому в компанії «Укрнафтобуріння» висловили побоювання щодо наявності російських коренів у радника Фонду державного майна України швейцарського банку UBS. Йшлося про представника радника ФДМУ Антона Потапенка, який надав "Укрнафтобурінню" контакти московського офісу банку для консультацій.

За словами заступника начальника юридичного відділу нафтової компанії Тараса Метенка, консультації про приватизацію проводилися з представником московського офісу UBS Расулом Текеєвим.

Американський холдинг IBE Trade, що належить вихідцю з України Алексу Ровту, контролює близько 12% ринку аміаку і 6% - аміачної селітри. Холдинг займається виробництвом і торгівлею добрив. IBE Trade володіє рядом хімічних виробництв в Україні.

Компанія Amjad Investments зареєстрована в Дубаї й займається інвестиційною діяльністю.

Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.