Учасник приватизації Одеського припортового заводу вважає "кабальними" умови конкурсу

Про це сказав УНІАН заступник начальника юридичного відділу нафтової компанії ДК "Укрнафтобуріння" Тарас Метенко.

Фонд держмайна запланував приватизаційний аукціон з продажу 99,6% акцій Одеського припортового заводу на 14 грудня. Початкова ціна пакета встановлена на рівні 5,16 млрд грн. (близько 200 млн дол.).

«Деякі компанії, якщо вони навіть хотіли брати участь у конкурсі, зараз можуть просто відмовлятися через кабальні умови договору купівлі-продажу, його однобічності в зобов'язаннях для потенційного покупця, а також – з урахуванням наявності величезної заборгованості ОПЗ», - сказав він.

При цьому Метенко зазначив, що виникає багато питань до заборгованості перед компанією Ostchem бізнесмена Дмитра Фірташа. Цей борг за інформацією Фонду державного майна України разом зі штрафними санкціями становить близько 250 млн дол.

«У нас питання до заборгованості: як вона виникла, що робила держава, щоб уникнути заборгованості. Таке відчуття, що завод спеціально заганяли в борги», - підкреслив юрист.

Крім того, за словами Метенко, поточна заборгованість ОПЗ перед «Нафтогазом України» становить понад 500 млн грн. (за даними НАК «Нафтогаз» на 30.11.2016), а також існує ймовірність істотного зростання заборгованості за газ до дати продажу ОПЗ.

Нагадаємо, за рішенням Кабінету Міністрів України, з жовтня місяця поточного року держава, в особі НАК «Нафтогаз України», відновила постачання природного газу на збиткове підприємство, яке готується до приватизації. Як випливає з опублікованої на офіційному сайті НАК «Нафтогаз України» інформації, підприємство за цей газ не розраховується, ще більше посилюючи свій фінансовий стан та втрачаючи свою економічну привабливість.

«При цьому у нас немає інформації про поточні борги за 4 квартал, - зазначив він. - Ми повинні взяти на себе зобов'язання (згідно з договором – УНІАН) і погасити їх. Парадокс в тому, що ми купуємо підприємство і повинні погасити борги, які виникли раніше, тобто до моменту придбання ОПЗ. Ми не розуміємо реальних боргів підприємства, ми не розуміємо поточної господарської діяльності, яка призводить до нарощування заборгованості перед НАК «Нафтогаз України», але ми повинні взяти відповідальність за це на себе».

Враховуючи таку ситуацію на підприємстві, на думку юриста, державі слід було надати інвестору пільгові умови роботи або варіанти реструктуризації боргів хімічного підприємства.

«Якщо держава зацікавлена у продажу якогось об'єкта, то вона має створити відповідні умови для покупця або піти на якісь пільгові умови. А у нас, згідно з договором, за будь-які порушення держава має право розірвати договір купівлі-продажу і повернути пакет акцій собі», - додав Метенко, зазначивши, що від Фонду не надходило жодних конструктивних пропозицій щодо реструктуризації існуючих боргів ОПЗ.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 19 жовтня затвердив умови повторної приватизації Одеського припортового заводу зі стартовою ціною пакета акцій 5,16 млрд грн (близько 200 млн дол.), яка відбудеться 14 грудня цього року.

При цьому затверджена стартова ціна в 2,6 рази нижче ціни, встановленої раніше Кабміном для приватизації заводу у липні, яка не відбулася через відсутність попиту з боку інвесторів.

В аукціоні повинні брати участь як мінімум два інвестора, один з яких повинен бути нерезидентом України. При цьому резидентам Росії брати участь у конкурсі заборонено.

Радником з приватизації Одеського припортового заводу в 2015 році був обраний швейцарський інвестиційний банк UBS, який надає послуги інвестиційного консультанта в процесі продажу підприємства.

При цьому в компанії «Укрнафтобуріння» висловили побоювання щодо наявності російських коренів у радника. Мова йшла про представника радника ФДМУ Антоні Потапенко, який надав "Укрнафтобурінню" контакти московського офісу банку для консультацій.

За словами Метенко, консультації про приватизацію проводилися з представником московського офісу UBS Расулом Текеєвим.

Також в компанії відзначили, що ФДМУ затягував процес підписання договорів конфіденційності.

«Укрнафтобуріння» є великою нафтогазовидобувною компанією. Зокрема, більше 10% її акцій володіють нідерландська компанія JKX Ukraine B. V. (10%) і кіпрська Deripon Commercial Ltd. (44,99%). Компанія виявила намір взяти участь у конкурсі з приватизації ОПЗ.

Одеський припортовий завод (місто Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.