Фонд держмайна не проявив активності в наданні допомоги учасникам приватизаційного аукціону по Одеському припортовому заводу – представник "ДК "Укрнафтобуріння"

Про це сказав УНІАН заступник начальника юридичного відділу нафтогазовидобувної компанії "ДК "Укрнафтобуріння" Тарас Метенко.

«Якоїсь активності або бажання сприяти з боку Фонду не було... Я сам дзвонив, особисто завозив документи у ФДМ. Безпосередньо видзвонював їх кожен день по кілька разів, щоб отримати документи або необхідну інформацію», - зазначив Метенко.

Представник «ДК " Укрнафтобуріння» підкреслив, що, незважаючи на неодноразові обіцянки Фонду держмайна прикріпити до кожного потенційного покупця окремого фахівця, який буде його супроводжувати і допомагати при оформленні документів, Фонд такого співробітника «Укрнафтобурінню» офіційно не надав.

«Я спілкувався з співробітниками відділу приватизації без конкретної прив'язки до певного фахівця», - зазначив юрист.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 19 жовтня затвердив умови повторної приватизації Одеського припортового заводу зі стартовою ціною пакета акцій 5,16 млрд грн (близько 200 млн дол.), яка відбудеться 14 грудня цього року.

При цьому затверджена стартова ціна в 2,6 рази нижче ціни, встановленої раніше Кабміном для приватизації заводу у липні, яка не відбулася через відсутність попиту з боку інвесторів.

В аукціоні повинні брати участь як мінімум два інвестора, один з яких повинен бути нерезидентом України. При цьому резидентам Росії брати участь у конкурсі заборонено.

Радником з приватизації Одеського припортового заводу в 2015 році був обраний швейцарський інвестиційний банк UBS, який надає послуги інвестиційного консультанта в процесі продажу підприємства.

При цьому в компанії «Укрнафтобуріння» висловили побоювання щодо наявності російських коренів у радника. Йдеться про представника радника ФДМУ Антона Потапенка, який надав "Укрнафтобурінню" контакти московського офісу банку для консультацій.

За словами Метенка, консультації про приватизацію проводилися з представником московського офісу UBS Расулом Текеєвим.

Також в компанії відзначили, що ФДМУ затягував процес підписання договорів конфіденційності.

«Укрнафтобуріння» є великою нафтогазовидобувною компанією. Зокрема, більше 10% її акцій володіють нідерландська компанія JKX Ukraine B. V. (10%) і кіпрська Deripon Commercial Ltd. (44,99%). Компанія виявила намір взяти участь у конкурсі з приватизації ОПЗ.

Одеський припортовий завод (місто Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.