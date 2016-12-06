Харківське підприємство "Система" виставлять на аукціон з початковою ціною 27 мільйонів

Фонд державного майна України 14 грудня виставить на аукціон на біржі «Іннекс» 99,99% акцій харківського Науково-виробничого підприємства «Система» з початковою ціною 26,9 млн грн. Про це повідомила прес-служба фонду.

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Як зазначили у фонді, для участі в аукціоні необхідно подати заявку до 13 грудня і сплатити гарантійний внесок у розмірі 5,4 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна 15 грудня проведе повторний конкурс з продажу 96,1% акцій одного з провідних у країні виробників засобів спеціального зв'язку – Тернопільського радіозаводу «Оріон» з початковою ціною 120 млн грн.

Наприкінці листопада фонд продав Мигіївську та Костянтинівську гідроелектростанції за 52,5 млн грн і 64 млн грн відповідно, що у кілька разів вище за стартову ціну об'єктів. Покупцями виступили київські компанії «Емза» і «Альтген».

До складу науково-виробничого підприємства «Система» входять дві виробничих ділянки, конструкторсько-технологічне бюро, відділ технічного забезпечення. Підприємство займається виробництвом телевізорів, GPS-навігаторів, генераторів ультразвукової частоти.