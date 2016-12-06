Від участі в приватизації Одеського припортового заводу відмовилася одна з компаній

Кіпрська Glenshee Holdings відмовилася від участі в приватизації 99,6% акцій Одеського припортового заводу через високу суму заборгованості підприємства. Про це повідомила прес-служба материнської групи DCH, яка належить харківському бізнесмену Олександру Ярославському.

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Конкурс з продажу заводу Фонд державного майна України (ФДМУ) планує провести 14 грудня зі стартовою ціною 5,16 млрд грн, або близько 200 млн дол.

«Було виявлено, що реальна сума кредиторської заборгованості становить не менш як 85 млн дол., а в найбільш песимістичному варіанті може перевищувати 350 млн дол.», - зазначила прес-служба.

В DCH наголосили, що ФДМУ не надав групі можливості очної участі в переговорах про умови договору купівлі-продажу акцій заводу.

«В результаті наші пропозиції щодо спірних питань залишилися не обговореними, а самі відповідні питання – відкритими, оскільки щодо них не було знайдено компромісного рішення», - підкреслили в DCH.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 19 жовтня затвердив умови повторної приватизації Одеського припортового заводу зі стартовою ціною пакета акцій 5,16 млрд грн (близько 200 млн дол.).

При цьому затверджена стартова ціна у 2,6 раза нижче від ціни, встановленої раніше Кабміном для приватизації заводу у липні, яка не відбулася через відсутність попиту з боку інвесторів.

Компанія Glenshee Holdings Ltd. висловила намір брати участь в конкурсі з приватизації 99,6% акцій Одеського припортового заводу в середині листопада.

Кіпрська компанія входить у структуру групи DCH.

Раніше також висловили намір брати участь у конкурсі українське нафтове підприємство «Укрнафтобуріння», американський холдинг IBE Trade і інвесткомпанія з ОАЕ Amjad Investments.

Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.