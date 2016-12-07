Конкурс з продажу "Дніпрометробуду" втретє не відбувся

Третій за 2016 рік конкурс з продажу 95% акцій компанії «Дніпрометробуд» з початковою ціною 44,5 млн грн, запланований на 1 грудня, не відбувся через відсутність інтересу з боку інвесторів.

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Про це повідомляється в офіційному виданні Фонду державного майна України «Відомостях приватизації».

«Призначений на 1 грудня конкурс... не відбувся у зв'язку з відсутністю попиту потенційних покупців», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, попередні аукціони з продажу «Дніпрометробуду» з такою ж стартовою ціною, заплановані на 30 вересня і 31 жовтня, теж не відбулися через відсутність інтересу інвесторів.

«Дніпрометробуд» - компанія, що реалізує проект будівництва метрополітену в Дніпрі. У 2015 році підприємство збільшило чистий збиток на 11,9% - до 7,5 млн грн.

Фонд держмайна в жовтні минулого року продав на торгах Східно-Європейської фондової біржі 5% акцій підприємства за 418,9 тис. грн.