Повторний конкурс з продажу ОПЗ не відбудеться через відсутність заявок інвесторів

Повторний конкурс з продажу 99,6% акцій великого виробника хімічної продукції Одеського припортового заводу не відбудеться через відсутність заявок інвесторів, повідомила прес-служба Фонду державного майна України.

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Конкурс мав відбутися 14 грудня з початковою ціною 5,16 млрд грн або близько 200 млн дол.

«Заявки на участь у конкурсі від потенційних інвесторів не надійшли, хоча інтерес до підприємства виявляли близько 10 потенційних покупців. Четверо інвесторів, більшість з яких іноземці, направили листа про намір придбати пакет акцій ОПЗ, підписали договори про конфіденційність з Фондом держмайна, готували пакет необхідних документів, але заяв для участі в конкурсі не подали», - зазначила прес-служба ФДМУ.

За словами голови Фонду держмайна Ігоря Білоуса, основними причинами провалу конкурсу є, зокрема, висока ціна на газ і великі борги заводу.

«Ключовими чинниками відсутності заявок є негативна цінова кон'юнктура на світових ринках мінеральних добрив і відсутність позитивних прогнозів її зростання, висока ціна на природний газ, збиткова діяльність підприємства, продовження нарощування боргів, зокрема, перед Оstchem (розмір боргу близько 251 млн дол. – УНІАН)», - цитує прес-служба Білоуса.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 19 жовтня затвердив умови повторної приватизації Одеського припортового заводу зі стартовою ціною пакета акцій 5,16 млрд грн (близько 200 млн дол.), яка мала відбудуться 14 грудня цього року.

При цьому затверджена стартова ціна в 2,6 раза нижча за ціну, встановлену раніше Кабміном для приватизації заводу в липні, яка також не відбулася через відсутність попиту з боку інвесторів.

Раніше наміри взяти участь у конкурсі виявили українське нафтове підприємство «Укрнафтобуріння», кіпрська Glenshee Holdings, американський холдинг IBE Trade та інвесткомпанія з ОАЕ Amjad Investments.

При цьому компанії відзначали складні умови приватизації через велику заборгованість ОПЗ перед компанією Ostchem бізнесмена Дмитра Фірташа і перед «Нафтогазом України». Зобов'язання заводу перед Ostchem становлять близько 251 млн дол., перед «Нафтогазом» - понад 500 млн грн.

У компанії «Укрнафтобуріння» висловили побоювання щодо наявності російських коренів у радника Фонду держмайна з приватизації заводу банку UBS. Йшлося про представника радника ФДМУ Антона Потапенка, який надав «Укрнафтобуріння» контакти московського офісу банку для консультацій.

Також у компанії відзначили, що ФДМУ затягував процес підписання договорів конфіденційності.

Одеський припортовий завод (місто Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, яка надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.