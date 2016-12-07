"Я би вас позвільняв": Гройсман хоче заслухати звіт про роботу Фонду держмайна

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пропонує до кінця грудня заслухати звіт про роботу Фонду державного майна і на підставі результатів цього звіту внести президенту України і Верховній Раді свої рекомендації щодо подальшої роботи як відомства в цілому, так і його керівництва зокрема. Про це очільник уряду сказав під час засідання уряду.

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«Я вважаю, що у нас Фонд держмайна вимагає реанімації. Це структура, яка показує себе з усіх боків неефективно. Останній конкурс з приватизації ОПЗ (Одеського припортового заводу, повторний конкурс з продажу якого заплановано на середину грудня - УНІАН) показав, що інституція фонду не здатна ефективно провести приватизацію, не здатна управляти держмайном. Це не компетенція уряду, але я б вас позвільняв. Так бездарно управляти держмайном потрібно ще повчитися, - сказав Гройсман. - Я пропоную заслухати Фонд державного майна до кінця цього місяця (грудня – УНІАН) і внести пропозиції президенту і парламенту про реагування на всю цю історію».

Голова уряду додав, що до кінця року має намір заслухати звіт Фонду, за результатами якого має намір запропонувати президенту і парламенту винести відповідні кадрові рішення.

Таким чином, протягом наступних двох тижнів є ймовірність побачити зміну керівництва Фонду держмайна, очолюваного Білоусом з травня 2015 року.

Довідка УНІАН. Фонд державного майна є ключовим органом влади в Україні, який відповідає за проведення приватизації. Однак упродовж кількох років ФДМУ не виконує плану з приватизації і, як наслідок, з надходжень до державного бюджету. Зокрема, за плану надходжень від приватизації в розмірі близько 17 млрд грн, у січні - жовтні 2016 року доходи від продажу держактивів становили лише 77,9 млн грн, що на 43,1% менше, ніж за аналогічний період 2015 року.

Головним об'єктом для продажу цього року є 99,6-відсотковий пакет акцій Одеського припортового заводу, приватизація якого повинна відбутися 14 грудня з початковою ціною 5,16 млрд грн.

Сьогодні Фонд держмайна заявив, що повторний конкурс з продажу Одеського припортового заводу не відбудеться через відсутність заявок інвесторів.

Одеський припортовий завод (місто Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, яка надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.