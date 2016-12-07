Фонд держмайна підписав договір купівлі-продажу з покупцем Костянтинівської ГЕС

Фонд державного майна України (ФДМУ) підписав договір купівлі-продажу з київською компанією "Альтген", яка стала переможцем на аукціоні з продажу Костянтинівської гідроелектростанції (Миколаївська обл.), запропонувавши найбільшу ціну за об'єкт – 64 мільйони гривень.

Про це повідомила прес-служба фонду.

"Переможці конкурсу з продажу Костянтинівської ГЕС підписали договір купівлі-продажу з фондом", - зазначила прес-служба.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна 24 листопада на аукціоні продав столичної компанії "Альтген" Костянтинівську ГЕС за 64 мільйони гривень, що в 4,6 рази більше від стартової ціни об'єкта. У торгах брали участь 16 інвесторів.

Компанія "Альтген" створена в 2015 році в Києві. Основним видом діяльності є виробництво електроенергії.

Костянтинівська ГЕС входить до складу структури енергопостачання "Миколаївобленерго".