Moody's після відставки Ренці погіршило прогноз за рейтингом Італії

Агентство Moody's знизило прогноз за рейтингом Італії зі "стабільного" до "негативного". Сам довгостроковий кредитний рейтинг країни підтверджений на рівні "Baa2", короткостроковий – на рівні "P-2".

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Експерти агентства обґрунтували такий крок "повільним і тремтячим прогресом в проведенні економічної та податково-бюджетної реформи" в країні, передає Прайм.

"Перспективи реформ ще більше ослабли після голосування на референдумі, що пройшов у неділю, проти здійснення конституційної реформи в країні", - зазначено в повідомленні агентства.

Напередодні італійський прем'єр Маттео Ренці стримав обіцянку і пішов у відставку після провалу референдуму щодо конституційної реформи. Ренці не став змінювати своє рішення навіть після прохання президента країни Серджо Маттарелли залишитися на своєму посту.

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У неділю, 4 грудня, в Італії пройшов референдум про зміну системи управління країною. Ренці, який підтримував референдум, запропонував підвищити централізацію влади і тим самим знизити роль регіонів. На думку політика, ці кроки необхідні для прискорення економічного зростання і вирішення банківської кризи. Ренці також неодноразово заявляв, що якщо громадяни не підтримають запропоновані ним поправки, то він піде у відставку.

У підсумку, проти пропозиції прем'єра висловилися 59,11% виборців.

"Зростає ризик того, що скорочення великого боргового тягаря Італії буде додатково відкладено, з огляду незрозумілі перспективи економічного зростання країни в середньостроковій перспективі...", - резюмують експерти Moody's.

На їхню думку, відставка Ренці підвищує уразливість Італії до непередбачених зовнішніх потрясінь.