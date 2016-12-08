Ралі триває: американські фондові індекси знову оновили максимуми

Фондові індекси США зросли в середу, при цьому Dow і S&P 500 оновили рекорди, оскільки акції продовжили ралі після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах, в той час як транспортний сектор досяг нового максимуму.

Читайте такожАмериканський індекс Dow Jones на фоні перемоги Трампа досяг історичного максимуму

Всі три основні індекси продемонстрували зростання вище 1 відсотка.

Акції США кілька разів оновлювали максимуми після виборів, оскільки інвестори сподіваються на плани Трампа стимулювати економіку, зменшити податки на прибуток компаній і послабити регулювання, пише Рейтер.

"Я думаю, це зберігається думка про те, що нова адміністрація буде діяти в інтересах бізнесу", - сказав Ерні Сесілія з Bryn Mawr Trust.

Індекс Dow Jones закрив сесію підйомом на 1,55 відсотка до 19.549,62 пункту, індекс S&P 500 - на 1,32 відсотка до 2.241,35 пункту, індекс Nasdaq Composite - на 1,14 відсотка до 5.393,76 пункту.

Читайте такожСвітові ринки звикають до Трампа-президента і поступово відновлюються після шоку

S&P 500 встановив новий рекорд закриття вперше з 25 листопада.

Транспортний індекс Dow Jones знизилися на 2,5 відсотка і оновив рекорди в ході торгів і при закритті, перевищивши максимуми з кінця 2014 року.

Телекомунікаційний сектор і сектор нерухомості показали найбільше зростання серед секторів.

У той же час акції біотехнологічних і фармацевтичних компаній подешевшали в середу після того, як Трамп пообіцяв в статті журналу Time "знизити ціни на ліки".

Сектор охорони здоров'я S&P знизився на 0,8 відсотка. Біотехнологічний індекс Nasdaq просів на 2,9 відсотка.