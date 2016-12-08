"Укрзалізниці" вдалося уникнути крос-дефолту за єврооблігаціями

Як повідомляється на сайті "Укрзалізниці", збори власників облігацій відбулися 7 грудня, в ході яких відповідну пропозицію компанії підтримали власники 93,48% цінних паперів.

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У повідомленні зазначається, що ці поправки в умовах обігу цінних паперів повинні бути схвалені Національним банком України.

"Очікувану дату для завершення цієї операції й виплати гонорару оголошеної згоди буде оголошено у встановленому порядку", - сказано в повідомленні.

Lazard Frеres виступав як фінансовий радник компанії і White & Case LLP and Asters виступала як юридичний консультант.

"Ми вдячні власникам цінних паперів за їхню переважну підтримку в цій операції. Цей перший успішний крок є відправною точкою реалізації нової стратегії компанії, що передбачає збільшення капітальних витрат, відновлення прибутковості та покращення відносин із інвесторами", - наводяться в повідомленні слова голови правління "Укрзалізниці" Войцеха Балчуна.

Як повідомляв УНІАН, у другій половині листопада «Укрзалізниця» звернулася до власників єврооблігацій на суму 500 млн дол. із проханням відмовитися до кінця 2017 року від права на прискорене повернення позики, що виникла внаслідок невиконання зобов'язань з боку компанії з внутрішньої заборгованості.

Компанія зазначила, що ті власники євробондів, які погодяться на таке пом'якшення умов, додатково отримають 5 дол. за кожні 1000 дол. номіналу єврооблігацій.

На початку листопада голова правління "Укрзалізниці" Войцех Балчун повідомив, що компанія з квітня 2015 року перебуває в стані технічного дефолту. Кредитний портфель компанії становить 43 млрд грн, із яких 83% в іноземній валюті.

За словами Балчуна, керівництво компанії веде переговори з кредиторами про переведення боргу на національну валюту для скорочення валютних ризиків.

12 травня 2015 року «Укрзалізниця» повідомила кредиторам про настання технічного дефолту підприємства й зазначила, що планує провести реструктуризацію боргу перед приватними кредиторами на 32 млрд грн при загальній сумі боргу в 37,5 млрд грн. Із них внутрішній борг перед приватними кредиторами становив близько 22 млрд грн.

На початку цього року «Укрзалізниця» реструктуризувала зобов'язання на суму 500 млн дол. США за євробондами, домовившись про продовження терміну користування позикою до 2021 року.