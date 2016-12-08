Фондова біржа ПФТС не працюватиме до 12 грудня

Одна з найбільших фондових бірж в Україні ПФТС після проведення технічних робіт 6-8 грудня не буде працювати також 9 і 12 грудня, повідомила прес-служба організатора торгів.

"Керівництвом біржі прийнято рішення встановити 9 і 12 грудня 2016 року неторговельними днями", - зазначила прес-служба, не уточнивши причини такого рішення.

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У ПФТС підкреслили, що біржа продовжує здійснювати постійний інформаційний обмін з Розрахунковим центром та Національним депозитарієм України з метою забезпечення виконання правочинів щодо цінних паперів, термін виконання яких настав.

Як повідомляв УНІАН, біржа ПФТС 6-8 грудня не працювала у зв'язку з технічними роботами. Також не працював сайт організатора торгів.

Фондова біржа ПФТС - біржа цінних паперів України, яка є організатором торгівлі цінними паперами на підставі ліцензії, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України.