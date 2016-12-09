Microsoft закрила угоду з купівлі соціальної мережі LinkedIn

Про це повідомляється в офіційному акаунті в соціальній мережі Twitter. Заяву виконавчого директора LinkedIn Джефа Вайнера опубліковано на сайті соцмережі, також його наводить видання TechCrunch, передає РБК.

За словами Джефа Вайнера, об'єднання компаній «прискорить зв'язок професіоналів у всьому світі і зробить їх більш продуктивними і успішними». Він додав, що в центрі уваги залишається розвиток соціальної мережі та її значущості для користувачів.

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Топ-менеджер пообіцяв, що незабаром розкриє більше подробиць щодо інтеграції Microsoft і LinkedIn.

У своєму повідомленні він розповів про декілька напрямків, в яких зараз працюють команди обох компаній. За словами Вайнера, аккаунт в Twitter можна буде використовувати при роботі з поштовим клієнтом Outlook і офісним пакетом Microsoft.

Крім того, повідомлення LinkedIn будуть інтегровані в центр повідомлень для Windows, а у користувачів з'явиться можливість оновлювати свої профілі за допомогою текстового редактора Word.

Раніше УНІАН повідомляв, що міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service помістило рейтинг пріоритетного незабезпеченого боргу корпорації Microsoft на рівні "Aaa" в список на перегляд з можливим подальшим зниженням через угоду з LinkedIn