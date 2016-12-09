У США перевірять продаж акцій "Роснефти" на відповідність санкційним вимогам

Американські експерти вивчать операцію з продажу пакета акцій російської держкомпанії "Роснефть", про завершення якої стало відомо 7 грудня, повідомляє ZN.ua з посиланням на заяву прес-секретаря Білого дому Джошуа Ернеста.

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"Угоду будуть оцінювати експерти Департаменту казнчейства, оскільки вони відповідають за питання, пов'язані з санкційним режимом. Як повідомлялося, 19,5% акцій "Роснафти" за 10,5 мільярдів євро купив консорціум з двох компаній - Glencore (Щвейцарія) і "Катарського суверенного фонду" (Катар)", - йдеться в повідомленні.

Раніше видання Financial Times писало, що приватизація "Роснефті" може врятувати владу Путіна. Компанія отримує близько 22 мільярдів барелів, а коефіцієнт обсягу виробництва за останні 5 років становить 150 %.

Приватизація може приймати різні форми — це можуть бути і прямі продажу окремих активів для створення окремої компанії. Найпростішим підходом було б продати ще 10-15% акцій. Більш радикальний і вигідний вихід - це продати акції одним пакетом.