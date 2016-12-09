S&P підтвердило рейтинги України зі стабільним прогнозом
19:44, 09 грудня 2016Фондовий ринок
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Агентство зазначило, що макроекономічна ситуація в Україні в 2016 році покращилася, економіка повернулася до позитивного зростання і низької інфляції після глибокого падіння ВВП роком раніше.
S&P підтвердило рейтинги України на рівні "B/B" / Фото УНІАН
Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підтвердило довгостроковий і короткостроковий рейтинги України на рівні «B-/B» зі стабільним прогнозом, говориться в повідомленні агентства.
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Агентство зазначило, що макроекономічна ситуація в Україні в 2016 році покращилася, економіка повернулася до позитивного зростання і низької інфляції після глибокого падіння ВВП роком раніше.
Як повідомляв УНІАН, у листопаді міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило суверенний рейтинг України до «B-» з «CCC», одночасно надавши рейтинг «В» українським євробондам.
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