S&P підтвердило рейтинги України зі стабільним прогнозом

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підтвердило довгостроковий і короткостроковий рейтинги України на рівні «B-/B» зі стабільним прогнозом, говориться в повідомленні агентства.

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Агентство зазначило, що макроекономічна ситуація в Україні в 2016 році покращилася, економіка повернулася до позитивного зростання і низької інфляції після глибокого падіння ВВП роком раніше.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило суверенний рейтинг України до «B-» з «CCC», одночасно надавши рейтинг «В» українським євробондам.