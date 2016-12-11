Угода з продажу акцій "Роснефти" не потрапляє під санкції

Правовою оцінкою угоди з продажу 19,5% акцій "Роснефти" консорціуму, що складається з катарського суверенного фонду і швейцарського трейдера Glencore, займалися найбільші міжнародні юридичні фірми, тому угода не попадає під західні санкції, повідомляє Прайм з посиланням на джерело в "Роснефти".

"Під санкції дана угода не підпадає – це існуючі акції", - сказав джерело.

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"Думаю, нові акціонери підготувалися до угоди. Глобальні інвестори виконали потужну роботу перед операцією. Для всіх регуляторних органів це максимально комфортна угода. Її правовою оцінкою займалися найбільші міжнародні юридичні компанії", - додав він.

Голова "Роснефти" Ігор Сєчін 7 грудня доповів президентові РФ Володимиру Путіну про завершення підготовки приватизації 19,5% акцій компанії, а 10 грудня учасники угоди повідомили про підписання угоди. Покупцем став консорціум у складі швейцарського трейдера Glencore та катарського суверенного фонду (Qatar Investment Authority). Сума угоди становить 10,2 мільярда євро. Бюджет в результаті отримає 10,5 мільярда євро. Завершення розрахунків за операції очікується в середині грудня.

Вже наступного дня Білий дім заявив, що міністерство фінансів США уважно вивчить дану угоду в контексті діючих санкцій проти РФ. "Роснефть" перебуває під санкціями ЄС та США, які обмежують для неї доступ до фінансування і технологій.