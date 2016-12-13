Фонд гарантування продає кредити компаній - структурних підрозділів "Укрзалізниці"
Всього на продаж виставлені права вимоги за восьми кредитами, заборгованість за якими становила 960,080 млн грн.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продає права вимоги за кредитами компаній, що працюють у сфері залізничних перевезень, які входять у структуру єдиного національного перевізника "Укрзалізниця", повідомляється на сайті фонду.
Згідно з повідомленням, стартові ціни лотів становлять 275,59 млн грн, 219,01 млн грн і 193,77 млн грн.
"Всього на продаж виставлені права вимоги за восьми кредитами, заборгованість за якими становила 960,080 млн грн. Компанії-позичальники ведуть активну господарську діяльність у сфері вантажних і пасажирських залізничних перевезень і на сьогоднішній день перебувають на етапі реорганізації. Після її завершення всі зобов'язання перейдуть до правонаступника", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб має намір цього тижня продати активи 37 неплатоспроможних банків України на загальну суму 3,18 млрд грн.