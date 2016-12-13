Фонд гарантування продає кредити компаній - структурних підрозділів "Укрзалізниці"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продає права вимоги за кредитами компаній, що працюють у сфері залізничних перевезень, які входять у структуру єдиного національного перевізника "Укрзалізниця", повідомляється на сайті фонду.

Згідно з повідомленням, стартові ціни лотів становлять 275,59 млн грн, 219,01 млн грн і 193,77 млн грн.

"Всього на продаж виставлені права вимоги за восьми кредитами, заборгованість за якими становила 960,080 млн грн. Компанії-позичальники ведуть активну господарську діяльність у сфері вантажних і пасажирських залізничних перевезень і на сьогоднішній день перебувають на етапі реорганізації. Після її завершення всі зобов'язання перейдуть до правонаступника", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб має намір цього тижня продати активи 37 неплатоспроможних банків України на загальну суму 3,18 млрд грн.