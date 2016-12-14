Фондові індекси США знову оновили рекорди

Основні фондові індекси США у вівторок зросли, оновлюючи максимуми на тлі очікування рішення ФРС США за ставкою, свідчать дані торгів.

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Промисловий індекс Dow Jones піднявся на 0,58% - до 19911,21 пункту, поставивши 16-й після президентських виборів у США рекорд. Індекс високотехнологічних компаній NASDAQ збільшився на 0,95%, до 5463,83 пункту, а індекс широкого ринку S&P 500 - на 0,65%, до 2271,72 пункту, повідомляє Прайм.

У вівторок почалося останнє в цьому році дводенне засідання ФРС США, від якого майже одноголосно очікують підвищення базової процентної ставки на 0,25 процентного пункту, до 0,5-0,75%. При цьому основну увагу буде зосереджено на риториці виступу голови ФРС Джанет Йеллен за підсумками засідання і економічних прогнозах регулятора, які можуть пролити світло на плани ФРС на 2017 рік.

Інвестори також звернули увагу на дані з Китаю. Обсяг роздрібних продажів в країні в листопаді порівняно з минулим роком збільшився на 10,8%, тоді як прогноз становив лише 10,1%. Промвиробництво в КНР зросло в листопаді на 6,2% в річному вираженні, що вище за попередню оцінку та прогнози аналітиків в 6,1%.