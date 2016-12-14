Гройсман вирішив перевірити Фонд держмайна

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував провести комплексну перевірку діяльності Фонду державного майна України (ФДМУ) та доручив першому віце-прем'єр-міністру Степан Кубів сформувати групу перевіряючих, запросивши туди фахівців великих аудиторських компаній.

Голова уряду озвучив своє рішення в ході засідання Кабінету міністрів.

Гройсман також підкреслив, що наполягає на тому, щоб до моменту проведення перевірки та оголошення результатів не затверджувати жодних рішень Фонду держмайна.

"Я пропоную відкласти всі рішення по Фонду держмайна, поки не отримаємо публічний звіт про його діяльність. Я думаю, що ми повинні створити серйозну групу, яка повністю перевірить ще раз: як, яким майном і наскільки ефективно управляє Фонд державного майна. Всі питання, які стосуються передачі майнових комплексів, - зупинити", - сказав прем'єр.

Гройсман підкреслив, що у звіті про роботу ФДМУ він хоче дізнатися, що зробив фонд для підготовки ефективної приватизації.

"Давайте залучимо міжнародні аудиторські компанії. Я знайду під це гроші... Доручаю до кінця грудня Степану Кубіву винести на Кабмін питання про механізм залучення та фінансуванні (аудиторської компанії – УНІАН)", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, Гройсман після провалу повторної приватизації Одеського припортового заводу 7 грудня запропонував до кінця року заслухати звіт про роботу Фонду державного майна і на підставі результатів цього звіту внести президенту України та Верховній Раді україни свої рекомендації щодо подальшої роботи як відомства загалом, так і його керівництва зокрема.

Голова Фонду державного майна Ігор Білоус в свою чергу заявив, що не планував подавати у відставку через зрив конкурсу з продажу Одеського припортового заводу. При цьому, на його думку, критика голови уряду на його адресу та адресу Фонду держмайна є справедливою.

7 грудня стало відомо, що ніхто з інвесторів не подав заявки на участь в конкурсі з приватизації ОПЗ з початковою ціною 5,16 мільярда гривень, у зв'язку з чим він був оголошений таким, що не відбувся. Однією з причин провалу приватизації, як повідомили у Фонді державного майна, є висока ціна на газ, що не дає підприємству працювати з достатнім рівнем рентабельності.