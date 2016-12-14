Українська біржа торгуватиме ф'ючерсами нафти і кріптовалюти Bitcoin

Українська біржа 19 грудня запустить торги ф'ючерсними контрактами на ціну нафти марки Brent і кріптовалюти Bitcoin, йдеться на сайті організатора торгів.

"Це стало можливим після того, як Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зареєструвала специфікації ф'ючерсних контрактів і зміни в правила Української біржі", - йдеться в повідомленні.

Керуючий директор одного з акціонерів біржі компанії "Драгон Капітал" Денис Мацуєв зазначив, що торгувати ф'ючерсом на ціну нафти Brent буде цікаво як інвесторам, так і представникам реального сектору економіки, зокрема нафтотрейдерам.

"Знаковість цього інструменту в тому, що, сподіваюся, він буде однією з перших ластівок сировинного ринку, за яким з'являться ф'ючерси на сільськогосподарські продукти та на енергетичні", - цитує Мацуєва прес-служба Української біржі.

За словами керуючого директора іг "Універ" Олексія Сухорукова, компанія якого також є акціонером біржі, ф'ючерс на Bitcoin буде актуальне в Україні, так як існує високий інтерес до криптовалюте.

"З урахуванням того, що інтерес до цієї кріптовалюти в Україні досить високий, а, з іншого боку, чинне правове поле сильно обмежує можливості українців з доступу до фінансових інструментів розвинених ринків, ми можемо отримати синергетичний ефект", - зазначив він.

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Довідка УНІАН. Brent - еталонна марка нафти, що видобувається в Північному морі. Вона є сумішшю декількох сортів нафти, що видобуваються на шельфових родовищах Brent, Forties, Oseberg і Ekofisk між узбережжями Норвегії та Шотландії. Brent є однією з основних марок нафти, що торгуються на міжнародних нафтових біржах.

Віртуальна валюта Bitcoin є однією з найпопулярніших альтернатив традиційним валют, яку часто називають криптовалютой або віртуальною валютою. Bitcoin можуть використовувати для оплати товарів або послуг у продавців, готових їх брати. Валюта не має єдиного емісійного центру. Емісія Bitcoin-валюти повністю децентралізована і може бути здійснена випадково будь-яким клієнтом системи за допомогою використання обчислювальних потужностей електронного обладнання для підтримки роботи системи.