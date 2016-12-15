Німецька Metro розділиться на дві компанії - Metro і Ceconomy

Великий німецький рітейлер Metro AG, який поділяється на дві компанії, оприлюднив їх назви. Мережа з продажу продуктів харчування буде називатися Metro, а рітейлер електроніки - Ceconomy, повідомляє Прайм "з посиланням на реліз компанії.

"Наприкінці березня Metro повідомила, що готується до поділу бізнесу на дві публічні компанії. В одну з них планувалося виділити бізнес з операцій оптової торгівлі та продуктів харчування (Cash&Carry, Real та інше). У чинній компанії Metro хотіла залишити бізнес, що спеціалізується на побутовій електроніці та послуги (Media Markt, Saturn). На початку вересня ці плани було схвалено", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що колишня компанія Metro AG буде продовжувати існувати, але змінить назву на Ceconomy AG і займеться продажем електроніки, говориться в релізі. Продуктовий рітейлер буде виділений в окрему публічну компанію з назвою Metro. Кожен акціонер колишньої Metro AG отримає по одній акції нової Metro додатково до акції Ceconomy. При цьому Ceconomy буде належати 10% нової Metro.

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Збори акціонерів з питання розподілу відбудеться 6 лютого 2017 року. Для схвалення угоди будуть потрібні голоси двох третин акціонерів, представлених на зборах. Відзначається, що троє акціонерів, які в сумі володіють майже 50% акцій Metro AG, вже підтримали поділ.

"Кожна з цих компаній встановила сильну і перспективну стратегічну, оперативну та фінансову позицію; і як незалежні компанії ми прокладемо курс на стійке і здорове зростання", - наводяться в релізі слова голови правління Metro AG Олафа Коха (Olaf Koch).

Компанія Metro AG, що володіє Metro Cash & Carry International GmbH була заснована в 1964 році в Німеччині. Штаб-квартира знаходиться в Дюссельдорфі. Штат рітейлера перевищує 220 тисяч людей по всьому світу.