Німецька Metro розділиться на дві компанії - Metro і Ceconomy

11:33, 15 грудня 2016
Фондовий ринок
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Metro AG продовжить існувати, але змінить назву на Ceconomy AG та буде займатися продажем електроніки.

Ілюстрація REUTERS

Великий німецький рітейлер Metro AG, який поділяється на дві компанії, оприлюднив їх назви. Мережа з продажу продуктів харчування буде називатися Metro, а рітейлер електроніки - Ceconomy, повідомляє Прайм "з посиланням на реліз компанії.

"Наприкінці березня Metro повідомила, що готується до поділу бізнесу на дві публічні компанії. В одну з них планувалося виділити бізнес з операцій оптової торгівлі та продуктів харчування (Cash&Carry, Real та інше). У чинній компанії Metro хотіла залишити бізнес, що спеціалізується на побутовій електроніці та послуги (Media Markt, Saturn). На початку вересня ці плани було схвалено", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що колишня компанія Metro AG буде продовжувати існувати, але змінить назву на Ceconomy AG і займеться продажем електроніки, говориться в релізі. Продуктовий рітейлер буде виділений в окрему публічну компанію з назвою Metro. Кожен акціонер колишньої Metro AG отримає по одній акції нової Metro додатково до акції Ceconomy. При цьому Ceconomy буде належати 10% нової Metro.

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Збори акціонерів з питання розподілу відбудеться 6 лютого 2017 року. Для схвалення угоди будуть потрібні голоси двох третин акціонерів, представлених на зборах. Відзначається, що троє акціонерів, які в сумі володіють майже 50% акцій Metro AG, вже підтримали поділ.

"Кожна з цих компаній встановила сильну і перспективну стратегічну, оперативну та фінансову позицію; і як незалежні компанії ми прокладемо курс на стійке і здорове зростання", - наводяться в релізі слова голови правління Metro AG Олафа Коха (Olaf Koch).

Компанія Metro AG, що володіє Metro Cash & Carry International GmbH була заснована в 1964 році в Німеччині. Штаб-квартира знаходиться в Дюссельдорфі. Штат рітейлера перевищує 220 тисяч людей по всьому світу.

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