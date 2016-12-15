"ОГХК" побоюється силового зриву своєї приватизації

Державна "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", яка є в Україні монополістом з виробництва титанової сировини, успішно завершує процес своєї корпоратизації. Вона перетворена в публічне акціонерне товариство і підготувала випуск майже 2 мільярди акцій номіналом в 1 гривню кожна. Також Міністерство економічного розвитку призначила нове правління компанії. Його очолив Руслан Журило. Очікується призначення Кабміном наглядової ради, в якому більшість становитимуть незалежні директори.

Про це повідомила прес-служба "ОГХК".

Процес корпоратизації здійснено в рекордні для державних компаній термін – всього 9 місяців, відзначили в компанії. При цьому підвищиться не тільки прозорість роботи "ОГХК", але і її привабливість для інвесторів. Уряд раніше включив компанію в список на приватизацію в 2017 році. "Найбільші світові інвестори уважно стежать за роботою "ОГХК" і її переходом на міжнародні стандарти (зокрема, щодо фінансової звітності). У 2016 році "ОГХК" успішно пройшла аудит однією з аудиторських фирмпервой четвірки", - говорить перший заступник голови правління Олександр Гладушко.

У "ОГХК" очікують, що держава зможе виручити за неї максимально можливу ціну. При цьому буду збережені робочі місця і актив отримає новий розвиток, завдяки інвестору.

"Наша мета – залучити в Україну західні інвестиції,розвивати вітчизняну титанову галузь, і ми знаємо, як це зробити", - каже Гладушко. За його словами, за останні 2 роки "ОГХК" показує впевнене зростання. Після того, як держава повернула собі контроль над компанією у олігарха Фірташа, дохід компанії становив близько 2 мільярдів гривень. Надходження податків в місцеві і державний бюджети за 9 місяців 2016 року у порівнянні з 9 місяцями 2015 року зросли вдвічі до 477 мільйонів гривень. Вартість основних фондів компанії з 2014 року збільшилася з 900 мільйонів до 2 мільярдів гривень, зазначив Олександр Гладушко.

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У "ОГХК" вважають, що навколо приватизації "ОГХК" можлива політична боротьба з использованиемправоохранительных структур. "Ми побоюємося зриву продажу компанії і повтору ситуації з приватизацією ОПЗ. У наступному році будуть виставлятися на продаж ключові титанові активи України – "Сумихімпром" і держчастка в "Запорізькому титаномагнієвому комбінаті". За ці активи розгорнеться неабияка боротьба. Нам відомо, що вже зараз найбільші світові компанії в титановому секторі уважно стежать за роботою "ОГХК" і її переходом на міжнародні стандарти управління. Тим не менш, ми не виключаємо, що знайдуться гравці, які спробують обвалити вартість компанії і зірвати продаж "ОГХК" та інших титанових активів із застосуванням силового сценарію", - говорить Гладушко.