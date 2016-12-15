Конкурс з приватизації Херсонської ТЕЦ не відбудеться – не знайшлося покупців

Конкурс з приватизації 99,83% акцій Херсонської теплоелектроцентралі з початковою ціною 155 млн грн, запланований на 22 грудня, не відбудеться через відсутність заявок інвесторів. Про це повідомила прес-служба Фонду державного майна України (ФДМУ).

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«ФДМУ 14 грудня завершив прийом заявок на конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону з продажу 99,833% акцій Херсонської ТЕЦ. Заявки на участь у конкурсі не надійшли», - зазначила прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна 22 грудня планував провести аукціон з продажу 99,83% акцій Херсонської ТЕЦ з початковою ціною 155 млн грн.

Херсонська теплоелектроцентраль у 2015 році отримала 51,4 млн грн чистого збитку проти 15,6 млн грн чистого прибутку в 2014 році.

Херсонська ТЕЦ є основним джерелом теплопостачання для 60% споживачів теплової енергії міста Херсона.