Азовський суднобудівний завод хочуть здати в оренду

15:25, 16 грудня 2016
Фондовий ринок
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Відповідне рішення закріплене розпорядженням уряду від 14 грудня 2016 року.

Фото УНІАН

Кабінет міністрів України передав цілісний майновий комплекс колишнього держпідприємства "Азовський судноремонтний завод" із сфери управління Міністерства інфраструктури Фонду держмайна з метою подальшої здачі підприємства в оренду за результатами конкурсу.

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Відповідне рішення закріплене розпорядженням уряду від 14 грудня 2016 року.

"Погодитися з пропозицією Фонду державного майна про передачу із сфери управління Міністерства інфраструктури до сфери управління зазначеного фонду цілісного майнового комплексу колишнього державного підприємства "Азовський судноремонтний завод" ... з метою подальшої передачі його в оренду на конкурсній основі", - йдеться в документі.

В поясненні до документа наголошується, що дане рішення буде сприяти ефективному використанню держмайна і забезпечить захист майнових інтересів держави.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що приватизація, яку планується провести в Україні в найближчі роки повинна стати основною інвестицією у створення національного продукту.

На початку вересня Кабінет міністрів України оприлюднив перелік підприємств, що підлягають приватизації у 2016-2017 роках. Він включає понад 10 морських і річкових торговельних портів, близько 20 шахт, більше 10 енергогенеруючих та енергорозподільчих компаній, а також Об'єднану гірничо-хімічну компанію (ОГХК), завод «Електроважмаш», Одеський припортовий завод, підприємство «Сумихімпром» і держпідприємство «Турбоатом».

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