Азовський суднобудівний завод хочуть здати в оренду

Кабінет міністрів України передав цілісний майновий комплекс колишнього держпідприємства "Азовський судноремонтний завод" із сфери управління Міністерства інфраструктури Фонду держмайна з метою подальшої здачі підприємства в оренду за результатами конкурсу.

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Відповідне рішення закріплене розпорядженням уряду від 14 грудня 2016 року.

"Погодитися з пропозицією Фонду державного майна про передачу із сфери управління Міністерства інфраструктури до сфери управління зазначеного фонду цілісного майнового комплексу колишнього державного підприємства "Азовський судноремонтний завод" ... з метою подальшої передачі його в оренду на конкурсній основі", - йдеться в документі.

В поясненні до документа наголошується, що дане рішення буде сприяти ефективному використанню держмайна і забезпечить захист майнових інтересів держави.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що приватизація, яку планується провести в Україні в найближчі роки повинна стати основною інвестицією у створення національного продукту.

На початку вересня Кабінет міністрів України оприлюднив перелік підприємств, що підлягають приватизації у 2016-2017 роках. Він включає понад 10 морських і річкових торговельних портів, близько 20 шахт, більше 10 енергогенеруючих та енергорозподільчих компаній, а також Об'єднану гірничо-хімічну компанію (ОГХК), завод «Електроважмаш», Одеський припортовий завод, підприємство «Сумихімпром» і держпідприємство «Турбоатом».