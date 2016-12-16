Західні фонди засекретили інвестиції в російські активи – ЗМІ

Дані про інвестиції глобальних фондів в Росію несподівано стали інформацією обмеженого доступу, повідомляє РБК.

"Зростання привабливості російських активів для іноземних інвесторів не стикується з обмеженнями санкційного режиму", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що перебої в публікації кількісних даних про обсяги інвестицій в російський ринок через глобальні інвестиційні фонди у статистиці, яка щотижня розкривається організацією EPFR Global, почалися в другій половині жовтня.

"Традиційно свої звіти EPFR Global розсилає передплатникам в кінці кожного календарного тижня, інформація в них міститься за тиждень з четверга попереднього тижня по середу поточної. Якщо за перші два звітні тижні, які закінчувалися в жовтні, дані по Росії розкривалися в звичайному режимі, то починаючи з третього тижня вони просто зникли, при тому що на словах Росія згадувалася у звіті як регіон, що виділяється з середньої маси країн, що розвиваються, з точки зору уваги інвесторів", - підкреслює видання.

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Згодом приблизно протягом півтора місяців ситуація з даними з інвестицій глобальних фондів в російський ринок продовжувала залишатися невизначеною. Наприкінці листопада - початку грудня цифри по Росії знову були розкриті, а в останньому звіті - за тиждень, що закінчився 14 грудня, їх не виявилося знову. Раніше такої невизначеності щодо інвестицій глобальних фондів в російські активи не спостерігалося.

"В основі небажання фондів ділитися кількісною інформацією по Росії з широким колом користувачів, за загальним думку опитаних виданням експертів, - потенційні ризики санкцій за недотримання санкційного режиму і небажання фондів привертати увагу західних регуляторів до своїх інвестицій в російський ринок", - резюмують автори статті.