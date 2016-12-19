Кабмін дозволив "Ощадбанку" пролонгувати на рік погашення облігацій "Нафтогазу" на 5 мільярдів

Кабінет міністрів України дозволив державному банку «Ощадбанк» продовжити на рік термін обігу і погашення облігацій серії А, В, З національного енергохолдингу «Нафтогаз України» на загальну суму 4,8 млрд грн.

Відповідне рішення закріплено в урядовому розпорядженні №953.

«Надати завдання на голосування представникам уряду в складі наглядової ради ПАТ «Державний ощадний банк України», - йдеться в розпорядженні.

Раніше Кабінет міністрів України схвалив надання державного енергохолдингу «Нафтогаз України» державних гарантій у розмірі близько 500 млн дол. для залучення кредиту Світового банку на закупівлю і закачування природного газу в осінньо-зимовий період.