Приватизація принесла бюджету всього 84 мільйони від очікуваних 17 мільярдів на кінець року

Надходження до державного бюджету України від приватизації за підсумками січня-листопада 2016 року становили 83,56 млн грн, що на 42,1% менше, ніж за аналогічний період 2015 року, йдеться у звіті Фонду державного майна України (ФДМУ).

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Також повідомляється, що центральний і регіональні управління Фонду держмайна за звітний період продали 120 об'єктів державної власності (зокрема в листопаді – 8) і 269 об'єктів комунальної власності (у листопаді – 24).

Як повідомляв УНІАН, згідно з Бюджетним кодексом, від приватизації у 2016 році ФДМУ мав спрямувати до бюджету 17,1 млрд грн. Однак велика приватизація в 2016 році провалилася через невдалий конкурс із продажу Одеського припортового заводу. На участь в аукціоні з приватизації підприємства зі стартовою ціною 5,16 млрд грн жоден із інвесторів не подав заявку.

Також Фонд держмайна переніс на 2017 рік приватизацію великих об'єктів енергетики.

Надходження до державного бюджету України від приватизації за підсумками 2015 року становили 151,5 млн грн, що в 3 рази менше за показник 2014 року.