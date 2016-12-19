Нацкомісія зупинила операції з цінними паперами "Приватбанку" через його націоналізацію

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) зупинила внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів найбільшого банку України «ПриватБанку», що означає зупинку операцій з ними, у зв'язку з рішенням Кабінету міністрів про націоналізацію фінустанови.

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Про це повідомила прес-служба комісії з посиланням на результати засідання НКЦПФР 18 грудня.

«Прийнято рішення про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів «ПриватБанку», - зазначила прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні в неділю, 18 грудня, прийняв рішення передати в 100% державну власність найбільший в Україні банк «ПриватБанк». Рішення прийнято на підставі результатів засідання Ради національної безпеки і оборони за пропозицією Національного банку України.

У Кабміні наголосили, що всі дії влади проходять в чіткій координації з міжнародними фінансовими організаціями за їхньої повної підтримки.

Перехідний період починається з 19 грудня. Держава забезпечить плавний перехід, стабільну роботу установи у звичайному для клієнтів режимі. В уряді виходять з того, що прийняте рішення врятувало як «ПриватБанк», так і всю банківську систему.

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (м. Дніпро) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. Міжнародна банківська група «ПриватБанк» обслуговує понад 22 млн корпоративних і роздрібних клієнтів в 10 країнах світу.