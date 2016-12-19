Четверта спроба: Фонд держмайна 16 січня знову спробує продати радіозавод "Оріон"

Фонд державного майна України (ФДМУ) 16 січня 2017 року проведе повторний конкурс з продажу 96,1% акцій одного з провідних у країні виробників засобів спеціального зв'язку – Тернопільського радіозаводу «Оріон» з початковою ціною 120 млн грн, йдеться в офіційному виданні фонду «Відомості приватизації».

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При цьому вже третій за 2016 рік аналогічний конкурс, запланований на 15 грудня, не відбувся через відсутність заявок інвесторів.

Умовами приватизації заводу є, зокрема: збереження профілю діяльності заводу, недопущення формування податкового боргу, проведення модернізації виробництва, заборона на звільнення працівників підприємства протягом 6 місяців після покупки, завершення розпочатих робіт з розробки та модернізації радіостанцій для Міністерства оборони, «Укрзалізниці» та силових структур.

Для участі в конкурсі потенційний покупець повинен до 5 січня 2017 року сплатити 24 млн грн конкурсного внеску або надати банківську гарантію на цю ж суму і подати заявку на участь в аукціоні.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна в 2016 році тричі намагався продати радіозавод «Оріон». При цьому в липні і серпні стартова ціна об'єкта для виставлення на аукціон становила 140,75 млн грн, а в грудні – 120 млн грн. Але на жоден із оголошених аукціонів інвестори не подали заявок.

Тернопільський радіозавод «Оріон» у червні перерахував у державний бюджет 1,64 млн грн дивідендів за 2015 рік.

За результатами 2015 року радіозавод отримав 2,27 млн грн чистого прибутку проти 86 тис. грн чистого прибутку в 2014 році.

Тернопільський завод «Оріон» створений в 1982 році. Основними напрямками його діяльності є виробництво засобів радіозв'язку для залізниці, для силових структур і Міністерства оборони.