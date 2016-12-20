США вимагають від швейцарського банку Credit Suisse $5-7 мільярдів за продаж токсичних активів

Міністерство юстиції США запропонувало швейцарському банку Credit Suisse виплатити $5-7 млрд для врегулювання претензій щодо продажу ним токсичних іпотечних цінних паперів напередодні фінансової кризи 2008 року, повідомляє Reuters з посиланням на обізнане джерело.

Читайте такожGoldman Sachs виплатить $5 мільярдів за угоди, що викликали кризу 2008 року

Аналітики очікували, що сума вимог американської юстиції до Credit Suisse буде нижчою. Наприклад, в JP Morgan цю суму раніше оцінювали в $2 млрд.

У свою чергу, Credit Suisse впевнений в тому, що буде досягнуто «найкращого рішення», зазначає джерело.

За словами іншого джерела, минулого тижня генеральний прокурор США Лоретта Лінч зустрічалася з гендиректором Credit Suisse Тиджаном Тіамом, що може свідчити про близькість врегулювання.

Можливого компромісу можуть досягти вже цього тижня.