Нацкомісія зареєструвала випуск акцій націоналізованого Приватбанку

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) в рамках прийнятого Кабінетом міністрів рішення про націоналізацію найбільшого банку України "Приватбанку" зареєструвала випуск акцій фінустанови.

Про це повідомила прес-служба Нацкомісії.

"Прийнято рішення про реєстрацію випуску та проспекту емісії акцій комерційного банку "ПриватБанк", - зазначила прес-служба.

При цьому в комісії не надали проспект емісії акцій банку з деталями розміщення цінних паперів.

Також комісія зареєструвала звіт про результати розміщення акцій "Приватбанку".

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні в неділю, 18 грудня, прийняв рішення передати в 100% державну власність найбільший в Україні банк "ПриватБанк". Рішення прийнято на підставі результатів засідання Ради національної безпеки і оборони україни за пропозицією Національного банку України. Як підкреслював міністр фінансів Олександр Данилюк, "ПриватБанк" продовжить свою роботу в звичайному режимі, а команда нового менеджменту буде сформована найближчими днями.

19 грудня Нацбанк надав націоналізованому "ПриватБанку" кредит рефінансування на 15 мільярдів гривень.