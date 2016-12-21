Обсяг торгів цінними паперами на українських біржах скоротився на 16%

Загальний обсяг торгів цінними паперами на українських фондових біржах за січень-листопад 2016 року знизився на 15,8% - до 213,5 мільярда гривень з 253,7 мільярда гривень за аналогічний період 2015 року, йдеться у звіті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Обсяг торгів державними облігаціями становив 189,2 мільярда гривень, або 88,6% від загальної суми контрактів, укладених на біржах у січні-листопаді цього року. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, обсяг торгів цими борговими інструментами скоротився на 16,1%.

Обсяг торгів акціями у звітному періоді склав 2 мільярди гривень, що в 2,8 рази менше, ніж роком раніше.

Сума контрактів по операціям з облігаціями підприємств за 11 місяців знизився на 24,6% у порівнянні з січнем-листопадом 2015 року – до 8,6 мільярда гривень.

За січень-листопад комісія зареєструвала випуски цінних паперів на 76,5 мільярда гривень, що на 7,7% менше, ніж за аналогічний період 2015 року.

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Обсяг зареєстрованих випусків акцій у січні-листопаді знизився на 3,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 56,34 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, загальний обсяг торгів цінними паперами на українських фондових біржах за 2015 рік знизився на 53,1% - до 290,8 мільярда гривень з 619,7 мільярда гривень у 2014 році.

За 2015 рік комісія зареєструвала випуски цінних паперів на 155,8 мільярда гривень, що на 24% менше, ніж у 2014 році.

Обсяг зареєстрованих випусків акцій у минулому році знизився на 10,9% порівняно з 2014 роком – до 128,6 мільярда гривень.