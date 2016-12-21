Coca-Cola викупить контрольний пакет акцій CCBA у пивоварного гіганта

Найбільший в світі виробник безалкогольних напоїв Coca-Cola купить частку в 54,5% в компанії Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) у бельгійської пивоварної компанії Anheuser-Busch InBev (AB InBev) за 3,15 мільярда доларів, повідомляє Прайм.

Крім того, компанії досягли принципової угоди про купівлю Coca-Cola частки AB InBev в разливочном бізнесі в Замбії, Зімбабве, Ботсвані, Свазіленді, Лесото, Сальвадорі і Гондурасі. При цьому сума транзакції не розголошується. Завершення угод очікується в кінці 2017 року. Coca-Cola збирається на тимчасовій основі володіти придбаними активами, а потім повторно продати їх іншим партнерам.

"Ми задоволені, що досягли угоди швидко, що в інтересах усіх... Ми продовжуємо переговори з низкою сторін, які високо кваліфіковані та зацікавлені у разливочном бізнесі і чекаємо з нетерпінням повторного продажу цих активів", - наводяться в релізі слова голови ради директорів та генерального директора Coca-Cola Мухтара Кента (Muhtar Kent).

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Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) є спільним підприємством компаній Coca-Cola, SABMiller і південноафриканської Coca-Cola Sabco. Була заснована в 2014 році. Coca-Cola володіє приблизно 11,3% акцій в CCBA, а SABMiller - 57%, інша частина належить Coca-Cola Sabco. Восени AB InBev і SABMiller досягли угоди про злиття. Об'єднання двох найбільших пивоварів у світі сформує компанію, на яку припадає майже третина світових поставок пива. За угодою з регулюючими органами AB InBev і SABMiller повинні продати низку своїх активів, їх реалізацією займається AB InBev.

Coca-Cola Company - американська компанія, один з найбільших постачальників безалкогольних напоїв у світі. Серед її продукції найбільш відомими брендами є Coca-Cola, Fanta і Sprite. Була заснована в 1892 році, штаб-квартира розташована в Атланті (штат Джорджія).

Компанія Anheuser-Busch InBev була утворена в 2008 році шляхом злиття бельгійської InBev і американської Anheuser-Busch. Концерн випускає пиво під марками Budweiser, Stella Artois і beck's.