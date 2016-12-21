НБУ допускає часткову монетизацію випущених для Приватбанку облігацій

Можлива монетизація облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), випущених Міністерством фінансів для капіталізації "Приватбанку", надасть помірний вплив на готівковий курс гривні та рівень інфляції.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку України в мережі Facebook.

НБУ нагадав, що Міністерству фінансів необхідно докапіталізувати "Приватбанк" як мінімум на 116,8 мільярда гривень.

"Як капіталізація вплине на курс гривні та рівень інфляції? Помилкова відповідь, що НБУ "надрукує" 116,8 мільярдів гривень, які через "Приватбанк" потраплять до рук населення і будуть спрямовані на купівлю валюти, що прискорить зростання цін", - йдеться в повідомленні.

Регулятор зазначив, що може монетизувати ОВДП, що випускаються Мінфіном, не на 116,8 мільярда гривень, а тільки частково і на незначну суму. І лише частина одержаної "Приватбанком" ліквідності потрапить до рук населення. А значить, це буде помірний вплив на готівковий курс гривні та рівень інфляції.

"Монетизація може відбуватися лише в тому випадку, якщо банку необхідна додаткова ліквідність, і не на всю суму докапіталізації", - йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, ОВДП держбанків, які вони отримали від Мінфіну під час капіталізації, монетизированны лише на 6% (9 мільярдів гривень з 142 мільярдів гривень портфеля ОВДП держбанків).

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні в неділю, 18 грудня, прийняв рішення передати в 100% державну власність найбільший в Україні банк "ПриватБанк". Рішення прийнято на підставі результатів засідання Ради національної безпеки і оборони україни за пропозицією Національного банку України.

Як підкреслював міністр фінансів Олександр Данилюк, "ПриватБанк" продовжить свою роботу в звичайному режимі, а команда нового менеджменту буде сформована найближчими днями. При цьому він зазначав, що докапіталізація банку выдбудеться в кілька етапів. Максимальна сума докапіталізації - 148 мільярдів гривень, мінімальна - 116 мільярдів гривень.

Заступник голови НБУ Яків Смолій зазначав, що рішення про націоналізацію "Приватбанку" не вплинуло на роботу банківської системи і яких-небудь значних загроз для фінансової стабільності держави не принесло.

Раніше підтримку націоналізації "Приватбанку" висловили президент Європейського банку реконструкції і розвитку Сума Чакрабарті і глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард.