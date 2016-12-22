Мінфін став власником 100% акцій "Приватбанку"

З моменту передачі власником 100% акцій банку є держава в особі Міністерства фінансів України, повідомляється в прес-релізі ФГВФО.

"Такий результат є наслідком скоординованих дій Міністерства фінансів України, Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного депозитарію, АБ «Укргазбанк», АТ «Укрексімбанк»", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що функцією Фонду гарантування у зазначеному процесі було встановлення контролю над банком, його підготовка до переведення у державну власність та забезпечення передачі новому власнику. "З боку Фонду гарантування успішне виконання зазначених завдань забезпечували близько 80 фахівців, що знаходилися безпосередньо у головному офісі та філіях банку, в тому числі на Кіпрі, а також близько 50 працівників Фонду, які здійснювали супроводження дистанційно", - повідомили у ФГВФО.

У Фонді гарантування також нагадали, що протягом 72 годин було сформовано резерви під активні операції, здійснено додаткову емісію акцій та забезпечено їх розміщення, внесено зміни до статуту банку, сформовано перехідний баланс, проведено усі необхідні процедури для продажу акцій та зміни власників банку.

"Входження держави у капітал ПАТ КБ «Приватбанк» і подальша докапіталізація банку дозволить забезпечити виконання усіх зобов’язань перед клієнтами банку як фізичними, так і юридичними особами, зі збереженням валюти вкладів та інших умов укладених договорів", - підсумували у ФГВФО.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні у неділю, 18 грудня, ухвалив рішення передати у 100% державну власність найбільший в Україні банк - «ПриватБанк». Рішення ухвалене на підставі результатів засідання Ради національної безпеки і оборони за пропозицією Національного банку України.

Як наголошував міністр фінансів Олександр Данилюк, «ПриватБанк» продовжить свою роботу в звичайному режимі, а команда нового менеджменту буде сформована найближчими днями. При цьому він зазначав, що докапіталізація банку відбудеться у кілька етапів. Максимальна сума докапіталізації - 148 млрд грн, мінімальна - 116 млрд грн.

Також заступник голови НБУ Яків Смолій зазначав, що рішення про націоналізацію «ПриватБанку» не вплинуло на роботу банківської системи і якихось значних загроз для фінансової стабільності держави не принесло.