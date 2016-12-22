Бразильська Petrobras продає Total активи на $2,2 мільярда

Бразильська компанія Petrobras домовилася про стратегічний альянс з французькою Total, який передбачає продаж останній низки активів, у тому числі частки в двох родовищах нафти в "підсолевому" шарі і термальних електростанціях, на 2,2 мільярда доларів, повідомила Petrobras.

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Як заявив фіндиректор компанії Іван Монтейро, Petrobras протягом 60 днів отримає в рамках угоди 1,6 мільярда доларів готівкою, передає Прайм.

Зокрема, Total одержує частку в 22,5% в проекті Iara в рамках блоку BM-S-11, Petrobras залишиться його оператором з часткою 42,5%. Також французька компанія купує 35% в родовищі Lapa на блоці BM-S-9, де цього тижня розпочали видобуток нафти. Petrobras зберігає частку в 10%. Обидва родовища належать до басейну Santos.

Крім того, Total стане акціонером з часткою 50% у двох термальних електростанціях Romulo de Almeida і Celso Furtado.

Бразильська компанія отримує опціон на придбання 20-відсоткової частки в родовищі Perdido Foldbelt в частині Мексиканської затоки, яка належить Мексиці.

Компанії будуть спільно використовувати регазифікаційний термінал Bahia, а також спільно проводити геологічні вивчення в басейні Santos.

Petrobras і Total вже є партнерами за 19 проектами в Бразилії і за кордоном, наголошується в повідомленні.