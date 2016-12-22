Надходження до бюджету від приватизації та оренди держмайна зросли на 47%

Надходження до державного бюджету від приватизації, оренди державного майна та дивідендів держкомпаній, які знаходяться в управлінні Фонду державного майна України (ФДМУ), за 2016 рік зросли на 47% порівняно з минулим роком – до 2,6 мільярда гривень.

Про це повідомляється в звіті ФДМУ, опублікованому на сайті відомства.

У фонді зазначили, що зазначені дані враховують очікувані надходження коштів наприкінці року.

Зокрема, ФДМУ перерахував до держбюджету від дивідендів держкомпаній в його управлінні 1,249 мільярда гривень, що в 3,3 рази більше, ніж у 2015 році, та є найбільшим показником за останні 10 років.

За результатами приватизації цього року Фонд держмайна перерахував вдвічі більше коштів, ніж у 2015 році, – 331 мільйон гривень. Цього вдалося досягти завдяки продажу 147 об'єктів державної та комунальної власності. При цьому було оголошено більше тисячі аукціонів, більшість з яких не відбулися.

Від оренди держвласності бюджет отримав 1,02 мільярда гривень, що на 16% менше, ніж минулого року.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з Бюджетним кодексом, у 2016 році від приватизації ФДМУ повинен був направити в бюджет 17,1 мільярда гривень. Однак велика приватизація цього року провалилася через невдалий конкурс з продажу Одеського припортового заводу. На участь в аукціоні з приватизації підприємства зі стартовою ціною 5,16 мільярда гривень не подав заявку жоден інвестор.

Також Фонд держмайна переніс на 2017 рік приватизацію великих об'єктів енергетики.

Надходження до державного бюджету України від приватизації за підсумками 2015 року склали 151,5 мільйона гривень, що у 3 рази менше за показник 2014 року.