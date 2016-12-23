Кабмін вважає пріоритетним питання підтримки роботи ОПЗ - Гройсман

Кабінет міністрів України вважає пріоритетним питання підтримки роботи Одеського припортового заводу і його можливого розвитку як флагмана хімічної промисловості України.

Про це в ході виступу у Верховній Раді сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Одеський припортовий завод знаходиться у важкому положенні. Вважаю, що цей завод був метою для корупції та різного роду схем. Зараз ми бачимо факт неефективного управління заводом, в тому числі з боку Фонду держмайна, - сказав глава уряду. - Ситуація вимагає нового підходу до очищення підприємства від боргів, виведення зі стану збитковості. Це один з пріоритетів роботи уряду. Ми шукаємо варіанти, які дозволять нам забезпечити роботу підприємства".

Разом з тим Гройсман зазначив, що ситуація ускладнюється негативною кон'юнктурою на ринку хімічної продукції. "Але нам треба знайти рішення (для роботи підприємства - УНІАН)", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, у грудні провалилася третя за рахунком спроба приватизувати 99,6% акцій ОПЗ зі стартовою ціною 5,16 мільярда гривень. У зв'язку з цим його подальша діяльність опинилася під загрозою зупинки. Підприємство має близько 251 мільйона доларів заборгованості перед компанією Ostchem бізнесмена Дмитра Фірташа і понад 500 мільйонів гривень – перед "Нафтогазом України", а контракт на поставку газу на завод закінчується 31 грудня.

При цьому голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв спрогнозував зростання боргу заводу перед його холдингом до 1,5 мільярда гривень до кінця року. У той же час він не бачить економічних обґрунтувань передавати ОПЗ в управління "Нафтогазу" до розробки механізму погашення боргу підприємства.

Такої ж думки дотримується глава найбільшою газодобувної компанії України "Укргазвидобування" Олег Прохоренко. За його словами, передача ОПЗ в управління "Нафтогазу" або його компанії – це не вирішення проблеми заводу, а лише перекладання проблеми на інші компанії.

Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська область) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.