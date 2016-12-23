Fitch відкликає всі національні рейтинги в Росії

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings вирішило відкликати рейтинги за національною шкалою, присвоєні в Росії.

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«Fitch Ratings прийняло рішення відкликати рейтинги за національною шкалою в Російській Федерації», — сказано в повідомленні агентства, передає RNS.

Таке рішення було прийнято після введення в Росії нової нормативно-правової бази у сфері кредитних рейтингів, пояснили в агентстві. Ці нові норми ввели вимоги, які призвели до того, що рейтинги Fitch Ratings за російською національною шкалою стали непридатними для використання в регулятивних цілях.

«Таким чином, Fitch Ratings до 31 березня 2017 року відкличе близько 150 російських публічних рейтингів за національною шкалою», — резюмували в агентстві.

Згідно з новими правилами регулювання, з 1 січня 2017 року всі рейтингові агентства повинні бути включені до реєстру. Міжнародні рейтингові агентства та їх дочірні структури зобов'язані привести в 2017 році свою роботу у відповідність із законом № 222-ФЗ «Про діяльність кредитних рейтингових агентств в РФ».

Зокрема, кредитні рейтингові агентства не вправі відкликати кредитні рейтинги, присвоєні за національною рейтинговою шкалою для Російської Федерації, у зв'язку з рішеннями органів влади іноземних держав (наприклад, у разі впровадження ними санкцій стосовно тих або інших юридичних осіб).