Розплата за кризу-2008: Deutsche Bank виплатить у США понад $7 мільярдів штрафу і компенсацій

Найбільший фінансовий конгломерат Німеччини Deutsche Bank погодився виплатити 7,2 млрд доларів на вимогу влади США в якості компенсації за можливі порушення під час торгівлі цінними паперами. Це майже вдвічі менше за суму, яку просив американський мін'юст.

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Згідно з досягнутою домовленістю, 3,1 млрд доларів будуть виплачені в якості штрафу і ще 4,1 млрд - в якості компенсації позичальникам.

У вересні мін'юст США зажадав від банку виплатити 14 млрд доларів, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Відомство вважає, що Deutsche Bank був у числі кредитних установ, які занижували оцінки ризиків за цінними паперами перед початком світової фінансової кризи 2008 року. В результаті ці папери купили іпотечні компанії Fannie Mae і Freddie Mac, з проблем яких і почалася криза.

Під час кризи акції обох компаній впали, після чого обидва іпотечних агентства були взяті під контроль Федерального агентства з житлового фінансування. Тепер влада США намагається стягнути з банків втрати цих агентств.

Раніше міністерство юстиції США вже зуміло домогтися виплати компенсації від американських банків. Зокрема, JP Morgan Chase в 2013 році погодився виплатити 13 млрд доларів, а Bank of America в 2014 році заплатив 17 млрд доларів.

У ці суми входить компенсація не тільки безпосередніх збитків Fannie Mae і Freddie Mac, але і коштів, витрачених платниками податків на державну підтримку іпотечних агентств, які опинилися на межі краху.